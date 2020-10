Verscherpte horecamaatregel laat Molenbeekse café-uitbaters koud: “Er komt sowieso al veel minder volk” JMBB

05 oktober 2020

15u23 0 Brussel Molenbeek was de afgelopen twee weken de gemeente in ons land waar het coronavirus het hardst toesloeg. Om die reden besliste het gemeentebestuur om enkele nieuwe maatregelen in te voeren , waaronder een maximumaantal personen per tafel in horecazaken. We gaan bij enkele café-uitbaters na wat die nieuwe regel voor hen betekent.

Mourad van La Chope was nog niet op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregel die de horeca in Molenbeek treft, maar zijn focus ligt elders: “Met alle maatregelen hebben we sowieso al niet veel klanten. We hebben om en bij de vijftig procent klanten minder dan voorheen omdat mensen schrik hebben. Deze extra maatregel verandert weinig”, vertelt Mourad. De maatregel die pas echt pijn doet, is de sluiting om 23u, die afgelopen maandag inging. “Dat is de dood voor ons. Ons avondlijk cliënteel stroomt normaal gezien rond 22u binnen en wil dan graag nog even blijven. Nu moeten we al beginnen op te ruimen om 22u. Treft het virus misschien harder toe tussen 23u en 1u?”

Bij La Tour, het Turkse theesalon dat iets verderop gevestigd is op het Sint-Jan-Baptistvoorplein, weerklinkt een gelijkaardig geluid. “Het café is al lang niet meer vol geweest. Mensen hebben angst, dat merken we al een tijdje", zegt eigenaar Abdil. Ook hij spreekt van een terugval in klanten van zo'n vijftig procent.