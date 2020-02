Verpleger riskeert 4 jaar cel voor seksueel misbruik in tehuis WHW

18 februari 2020

17u59 0 Brussel Een verpleger riskeert 4 jaar cel voor seksueel misbruik. De man zou zich vergrepen hebben aan een patiënt in een tehuis in Sint-Jans-Molenbeek.

De feiten zouden zich voorgedaan hebben in het Résidence de Myrtes, een tehuis voor kwetsbare mensen in Molenbeek. Op 22 mei 2017 begaf hij zich naar haar appartement om haar te helpen met het aanbrengen van een zalf. Volgens het slachtoffer bleef het hier niet bij en begon hij haar te strelen. Hierna zou hij haar verkracht hebben. Na de feiten vertelde ze haar relaas tegen een vriend en verwittigde ze de politie; Het parket gelooft de vrouw en vordert 4 jaar cel. De camerabeelden in het tehuis bevestigen ook dat hij haar kamer binnenging en pas 20 minuten later verliet Ook medisch onderzoek bevestigde haar verhaal aangezien ze verwondingen had in de schaamstreek. “Beklaagde is na de feiten gevlucht naar zijn thuisland Spanje wat zo goed als een schuldbekentenis is”, aldus het parket. De zaak werd dan ook bij verstek behandeld. Uitspraak op 10 maart.