Verpleger Harry ziet te weinig bescherming voor personeel op spoeddienst: “Al negen mensen van ons team ziek geworden” JCV

03 april 2020

16u11 1 Brussel De spoedgevallendienst van de Kliniek Sint-Jan in hartje Brussel heet zich net als alle andere ziekenhuizen volledig omgeschakeld om de coronacrisis het hoofd te bieden. Voor verpleger Harry Dehaspe zijn het dan ook uitzonderlijke dagen. Hij en zijn collega’s gaan ook gebukt onder het gebrek aan voldoende beschermend materiaal. “Er is toch de stress om je kinderen of familie aan te steken.”

Dehaspe draait al 8 jaar mee op de spoedgevallendienst van Sint-Jan. “Maar dit is wel heel uitzonderlijk”, zegt hij. “We hadden met onze ploeg de aanslagen van 22 maart al meegemaakt dus we zijn allemaal heel solidair met elkaar. Iedereen doet zijn uiterste best en collega’s hebben hun vakanties opgezegd om te komen helpen.”

Toch hangen er steeds risico’s in de lucht. “Soms moet ik een hele shift van tussen de tien en de twaalf uur doen met hetzelfde masker, wat niet ideaal is”, zegt Dehaspe. “Zeker van de goede FPP2-maskers hebben we er te weinig. Het gebrek aan beschermend materiaal speelt ons parten bij onze job. Wij zijn met een dertigtal in onze ploeg en daarvan zijn er al negen ziek geworden. We zijn over het algemeen jonge mensen dus we zijn gespaard gebleven van zware gevallen. Al is er hier ook een arts op de afdeling Intensieve Zorgen beland. Gelukkig zijn er al mensen teruggekeerd zodat we de dienst draaiende kunnen houden.”

Stress

Het virus zorgt dan ook voor spanning. “Je kan immers drager zijn zonder symptomen te vertonen”, zegt Dehaspe. “Dan heb je wel zorgen. Je wil immers niet je kinderen of je collega’s aansteken zonder het zelf te beseffen. Gelukkig is de mortaliteitsgraad van het virus niet zo hoog. Anders zouden er bij het zorgpersoneel heel wat slachtoffers gevallen zijn. Het eerste wat we tijdens onze studies leren, is dat we zelf ook veilig moeten blijven, maar dat is nu niet mogelijk.”

Voor de werking van de spoedgevallen heeft het virus ook een effect. “We hebben een aparte Covid-afdeling zodat we alles gescheiden kunnen houden”, zegt Dehaspe. “We gaan ook anders met elkaar om, ook al is het moeilijk om in sommige bureaus de nodige afstand van elkaar te houden. Voor de collega’s die al wat ouder zijn en misschien iets meer risico lopen, voorzien we de shifts bij de andere helft van de dienst.”

Breuken en blindedarmen

Ondertussen blijven er ook ‘gewone’ spoedgevallen binnenkomen in de kliniek, al zijn er dat minder dan normaal. “Er zijn nog steeds mensen met een blindedarmontsteking of een breuk”, zegt Dehaspe. “Al zien we wel minder volk. Zelfs bij de mensen met een echt spoedgeval die bij ons komen, merk je dat er wat angst is. Terwijl we de Covid-afdeling goed gescheiden houden van de gewone afdeling. Die schrik is dus niet nodig en je verzorging uitstellen is nooit een goed idee. Bovendien voeren we nog altijd de dringende operaties uit.”

Sint-Jan vormde enkele van zijn eenheden om tot Covid-afdelingen om het virus het hoofd te bieden. “In sommige ziekenhuizen liggen de afdelingen Intensieve Zorgen bijna vol, maar in andere is er nog wel plaats”, zegt Dehaspe. “Patiënten kunnen dus verplaatst worden tussen verschillende ziekenhuis. Gelukkig zijn er in Brussel veel ziekenhuizen. Er is nog marge.”