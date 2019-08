Vernieuwde GO! basisschool Carolus Magnus ingehuldigd in Schaarbeek SZM

30 augustus 2019

17u29

Bron: Belga 0 Brussel In Schaarbeek is het volledig vernieuwde GO! basisschool Carolus Magnus na enkele lange jaren van verbouwing officieel ingehuldigd. De school zal plaats bieden aan 200 leerlingen. Brussels minister en VGC-collegelid bevoegd voor Onderwijs Sven Gatz (Open Vld) moest de school mee inwijden, maar was afwezig omwille van medische redenen.

Minister Gatz was vrijdagvoormiddag onwel geworden, vermoedelijk vanwege een bloeddrukval. De minister heeft daardoor al zijn afspraken voor vrijdag afgezegd, laat zijn woordvoerster weten.

De eerste plannen voor de basisschool Carolus Magnus werden in 2014 getekend, nadat het een negatief advies kreeg op het vlak van infrastructuur. De plannen liepen evenwel vertraging op doordat de dienst Monumenten en Landschappen besliste dat de gebouwen een “beschermd stadsgezicht” zijn. Zo moest niet alleen de gevel behouden worden, maar ook de traphal. In 2015 werden de tweede en definitieve plannen getekend. Maar door de nieuwe vergunningsaanvraag liep het dossier stevige vertraging op. In 2017 begonnen de verbouwingen en nu is de school klaar voor het schooljaar 2019-2020.

“Ik ben heel fier, want ik mag hier vandaag de blijdschap van heel het team verwoorden. Al was de hele bouw niet altijd een blijspel”, aldus directeur Didier Van de Gucht. Dankzij een financiële input van 2,7 miljoen euro van het GO! werden 180 plaatsen gevrijwaard en zelfs opgetrokken naar 200. De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleende financiële steun voor de make-over van de sporthal en de speelplaats. De aanpak van de speelplaats kaderde in de Buitenspel-project van de VGC.