Vernieuwde Colruyt in Etterbeek krijgt moestuin op dak JCV

10 december 2019

13u23 0 Brussel Woensdag opent de Colruyt van Etterbeek opnieuw zijn deuren na een verbouwing van tweeënhalf jaar. Nieuw is dat de winkel een moestuin voor onderzoek en onderwijs op zijn dak krijgt.

De winkel in de Graystraat werd in een volledig nieuw jasje gestoken. Boven de winkel zijn 37 appartementen en eronder een parking met 158 parkeerplaatsen. Het meest in het oog springende is echter het groendak.

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Maelbeek werd een samenwerking opgezet tussen de gemeente Elsene en de ULB voor een stadsmoestuin op het dak van de winkel. De dakmoestuin zal een laboratorium voor stadslandbouw worden, gesubsidieerd door het wijkcontract. Er worden geleide bezoeken en professionele opleidingen georganiseerd. “Dit groendak is de ideale isolering en vormt een echte meerwaarde voor de stedelijke biodiversiteit”, zegt Ali Canli gerant van de winkel. De moestuin zal openen in de lente van 2020.

Colruyt legde tijdens de verbouwing ook de nadruk op een energiezuinige winkel. Een koelsysteem op propaan doet de CO2-voetafdruk dalen met 90 procent. De winkel recupereert de restwarmte van de koelinstallaties. Het laad-en losplatform werd helemaal overdekt, wat de winkel isoleert en geluidsoverlast voor de buren beperkt. Deze winkel maakt ten slotte geen gebruik van fossiele brandstoffen