Vernieuwd Brussels staat voor eerste test in eigen tornooi Erik Vandeweyer

09 september 2020

16u21 0 Basketbal De voorbije maanden is er veel water door de Zenne gevloeid. Het voortbestaan van Brussels heeft een tijd aan een zijden draad gehangen. Door toedoen van vele handen kon het voortbestaan van de club op het hoogste niveau verzekerd worden. In de hoofdstad spreekt men nu van een overgangsjaar. Dit weekend wordt er voor het eerst sinds maanden opnieuw gespeeld in de sporthal in Neder-over-Heembeek.

Dit weekend organiseert Brussels het eigen tornooi. Voorzitter André De Kandelaer is duidelijk. “Het was in deze coronatijd niet gemakkelijk om ons jaarlijkse tornooi op poten te zetten. Niet alle nieuwkomers zullen al op het wedstrijdblad staan. Thomas Matsamba zit nog in Zweden vast. Ook Darius Washington en BJ Raymond zullen zeker nog niet van de partij zijn. Beide Amerikanen hebben gewoon nog geen vlucht naar Europa. Het is roeien met de riemen die we hebben, maar dat zal op dit moment wellicht voor alle sportclubs gelden. Iedereen doet zijn best.”

Het tornooi

Zaterdag neemt Brussels het in de halve finale op tegen de Nederlandse topclub Den Bosch (17u30). In de andere halve finale staat Racing Luxembourg tegenover Ieper. De deelname van de West-Vlaamse club klinkt misschien wat verrassend, de ploeg vervangt in extremis de Duitse topclub Leverkusen. De Duitsers moesten deze week noodgedwongen afhaken, omdat er enkele coronabesmettingen in de ploeg waren. Ieper was bereid om in te springen en is overigens de ex-club van nieuwkomer Louis Hazard.

De oefencampagne

Intussen heeft de technische staf van Brussels het vervolg van de oefencampagne op papier kunnen zetten. Indien corona niet verder roet in het eten gooit zal de ploeg de volgende oefenmatchen afwerken: Bonn-Brussels (18/9), Leiden-Brussels (23/9), Brussels-Leiden (25/9 om 19u30), Royal IV-Brussels (1/10 om 19u30 in het Brusselse Zuidpaleis), Leuven Bears-Brussels (11/10), Okapi Aalstar-Brussels (17/10) en Luik-Brussels (31/10 in Hoei). De ploeg zal het komende seizoen geleid worden door Ian Hanavan. Voor de Amerikaan wordt het debuut als coach.