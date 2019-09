Vernietigend rapport politiezone Brussel-Zuid drijft boven vlak voor verkiezing nieuwe korpschef SHVM

23 september 2019

17u49 0 Brussel Maandag is een alarmerend rapport komen bovendrijven, dat La Capitale kon inkijken, waarin de politie van Brussel-Zuid haar ongenoegen uit over de werking van de zone. Daarin zweren medewerkers dat er een te groot individualisme heerst in het team. Opvallend: maandagavond vinden de verkiezingen voor de nieuwe korpschef plaats.

Algemene Inspectie Politie maakte in augustus 2018 een rapport op over de politiezone Brussel-Zuid, bestaande uit Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst. Volgens het rapport zouden de burgemeesters van de drie gemeentes de politiezones dwingen om hun middelen in te zetten op hun grondgebied en dat ze geen rekening houden met een meer globale aanpak inzake criminaliteit in het hele gebied. Het rapport meent dat er geen vertrouwen is tussen de drie gemeentes en zo een gezamenlijke aanpak in de weg staat.

Ook zou in het rapport te lezen zijn dat sommige politiecommissarissen incompetent zijn. Dat zou een gevolg zijn van enkele benoemingen zonder dat de agenten hun managementvaardigheden konden ontwikkelen. Daarnaast zouden er intern te vaak conflicten zijn betreffende de organisatie en zou er te weinig rekening worden gehouden met de agenten, waardoor potenties van sommigen onder hen te weinig benut worden en de kans op vertrek groot is, en dat in tijde van een groot personeelstekort bij veel politiezones.

Slechte timing

Het rapport kon volgens sommigen op geen slechter moment boven water komen. Maandagvond wordt namelijk de nieuwe korpschef van de zone verkozen. Kiezers hebben hierbij de keuze tussen Jurgen De Landsheer, korpschef in Geraardsbergen-Lierde met een verleden bij Brussel-Zuid, en de huidige korpschef, Patrick Evenepoel, die al eerder onder vuur kwam te liggen.

Gaëten Van Goidsenhoven, MR-parlementslid, schrijft in een Facebookbericht dat hij niet te spreken is over de feiten. “Politiezone Brussel-Zuid is een van de belangrijkste zones. Het moet waken over zo’n 230.000 inwoners. Hoe kan dat op deze manier? Er moet dringend iets gebeuren. Anders zal de burger bijgevolg het vertrouwen in de politie verliezen.” De politicus interpelleert het politiecollege maandag over de kwestie.