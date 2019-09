Vermoorde vrouw teruggevonden in badkamer in Molenbeek: verdachte blijft aangehouden SVM

De 47-jarige A.B. die woensdagavond als verdachte onder aanhoudingsmandaat werd geplaatst, blijft volgens het Brussels parket aangehouden. De verdachte wordt in verdenking gesteld wegens doodslag. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van het overlijden van de 52-jarige L.Z. is nog lopende.

L.Z., moeder van drie kinderen, werd woensdagochtend dood aangetroffen in haar appartement in Molenbeek in de Korenbeekstraat. Dat gebeurde nadat een van de bewoners van het pand een waterlek aan de brandweer meldde. De eigenaar van het appartement trof vervolgens het bebloede lichaam aan in de douche. L.Z. zou verschillende messteken hebben toegediend gekregen.

Omdat het gaat om een verdacht overlijden, stelde het parket het labo van de federale gerechtelijke politie en een wetsdokter aan. Naar aanleiding van de eerste vaststellingen is er sprake van een tussenkomst van derden. Het parket van Brussel stelde een onderzoeksrechter aan voor doodslag en zijn beiden ter plaatse afgestapt. Ook werden er verschillende onderzoeksopdrachten opgedragen waaronder een autopsie op het lichaam van het slachtoffer.

Relatie

De verdachte zou een recente relatie hebben gehad met de vrouw. Hoe lang de twee elkaar precies kenden is niet duidelijk. Volgens Dennis Goeman, woordvoerder van het Brussels parket, is het motief voor de aanslag op het leven van de vrouw nog onbekend.