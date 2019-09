Vermoorde vrouw gevonden in Molenbeek, verdachte aangehouden HAA

05 september 2019

13u12

Bron: Belga 18 Brussel In de Brusselse gemeente Molenbeek is een vrouw, geboren in 1978, vermoord teruggevonden in haar badkamer. Dat bevestigt het Brussel parket nadat La Dernière Heure het nieuws naar buiten bracht. Er is al een verdachte, een man geboren in 1972, aangehouden.

Het lijk van de vrouw werd met verschillende steekwonden teruggevonden in een woning in de Korenbeekstraat in Molenbeek. Het was de eigenaar van het gebouw die de vermoorde vrouw aantrof in haar badkamer, weet La DH. "Het parket heeft een wetsdokter aangesteld en het labo van de federale politie is ter plaatse. Er werd een onderzoek naar moord geopend", preciseert parketwoordvoerder Denis Goeman.

Intussen werd er al een verdachte aangehouden. De man wordt deze namiddag voor de onderzoeksrechter geleid en verhoord. Het motief voor de moord is nog niet gekend.