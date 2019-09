Vermoorde vrouw aangetroffen in badkamer in Molenbeek, verdachte aangehouden SVM

05 september 2019

18u10 0 Brussel In de Brusselse gemeente Molenbeek is de 51-jarige L.Z. woensdagochtend vermoord teruggevonden in haar badkamer. Dat bevestigt het Brussels parket nadat La Dernière Heure het nieuws naar buiten bracht. Er is al een verdachte, een man geboren in 1972, aangehouden.

L.Z. werd gisteren dood aangetroffen in haar appartement in Molenbeek in de Korenbeekstraat. Dat gebeurde nadat een van de bewoners van het pand een waterlek aan de brandweer meldde. De eigenaar van het appartement trof vervolgens het bebloede lichaam aan in de douche. L.Z. zou verschillende messteken hebben toegediend gekregen.

Omdat het gaat om een verdacht overlijden, stelde het parket het labo van de federale gerechtelijke politie en een wetsdokter aan. Naar aanleiding van de eerste vaststellingen is er sprake van een tussenkomst van derden. Het parket van Brussel heeft een onderzoeksrechter aangesteld voor doodslag en zijn beiden ter plaatse afgestapt. Ook werden er verschillende onderzoeksopdrachten opgedragen waaronder een autopsie op het lichaam van het slachtoffer.

Woensdagavond werd een verdachte, een 47-jarige man, geïnterpelleerd en van zijn vrijheid beroofd. De verdachte zou een recente relatie hebben gehad met de vrouw. Hoe lang de twee elkaar precies kenden is niet duidelijk. Volgens Dennis Goeman, woordvoerder van het Brussels parket, is het motief voor de aanslag op het leven van de vrouw nog onbekend. De verdachte zal in de loop van de dag door de onderzoeksrechter gehoord worden.

De eigenaar van het appartement, die naar eigen zeggen een goede relatie had met de vrouw, is zwaar onder de indruk van de feiten. “In eerste instantie ging het om een waterlek”, zegt de eigenaar. “Toen arriveerde ik aan het appartement en zag haar liggen in de douche. Haar lichaam was bedekt onder bloed. Ik besefte niet wat er gebeurde en alles ging zeer snel. De ambulance was meteen ter plaatse. Op het moment zelf voelde ik niets, maar achteraf pas kwam de shock. Ik ben een heel goede vriendin verloren.”

Ook de buren van L.Z. zijn aangedaan door de gebeurtenis: “Ik hoorde de brandweer toekomen en vroeg me meteen af wat er gebeurde. Ik had nog niets vernomen en had ook niets gehoord. Toen zag ik dat ze haar naar buiten droegen in een lijkzak. Ik begreep niet wat er aan de hand was. L. was een sympathieke dame, iemand waarmee we vaak een praatje mee konden slaan.”

Volgens een andere bewoonster raakte het slachtoffer vaak in ruzies verwikkeld. “Een tijdje geleden hoorde ik haar om 5 uur ‘s ochtends ruzie maken in de tuin”, getuigt een buur. “Het was een hevige ruzie, waarbij serieus geroepen werd. De man met wie ze ruzie maakte, schold haar uit voor het vuil van de straat. Ik vond de situatie niet normaal. Zeker niet om 5 uur in de ochtend.”