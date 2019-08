Vermiste tiener na twee weken teruggevonden HL JCV

14 augustus 2019

15u56

Bron: Belga 0 Brussel De vermiste tiener Amir Amar is veilig en wel teruggevonden. Dat meldt Child Focus, de organisatie voor vermiste kinderen. Over de omstandigheden van de verdwijning is nog geen extra informatie.

Child Focus verspreidde op 2 augustus een bericht waarin informatie gevraagd werd over de 17-jarige tiener. Die was sinds maandag 29 juli verdwenen in Brussel.

Child Focus bedankte ook iedereen die het verdwijningsbericht van begin augustus had gedeeld.