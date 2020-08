Vermiste Ijslander veilig en wel terug thuis Wouter Hertogs

10 augustus 2020

09u51 0 Brussel Konrad Hrafnkelsson (27), de man die sinds 30 juli vermist was, is veilig en wel teruggevonden. Dat meldt zijn moeder op sociale media.

De Ijslander werd op 30 juli rond 9 uur ’s ochtends voor het laatst gezien voor de McDonalds aan het Beursplein. Hij werkte al jaren in Brussel voor Deliveroo en studeert voor piloot. De familie deed bij de politie aangifte van zijn verdwijning omdat het niet van zijn gewoonte was dat hij zo lang niets van zich liet horen. Op 1 augustus startte een zoektocht. Afgelopen weekend liet de man opeens terug van zich horen, tot grote tevredenheid van zijn familie en vrienden. “We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor de positieve gedachten, wensen en steun”, aldus zijn moeder, “de familie is dankbaar dat Konrad opnieuw onder ons is.”