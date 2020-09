Vermist meisje (11) uit Elsene terecht, moeder: “Ik maakte me zo’n zorgen” BJM

06 september 2020

17u36 1142 ELSENE Het 11-jarige meisje uit het Brusselse Elsene dat sinds vrijdagavond vermist werd, is weer terecht. Ze werd veilig en wel teruggevonden. Dat bevestigt haar mama Sarah aan deze krant.

“Ik ben zo blij en maakte me zo’n zorgen om Gwenaëlle. Ik kreeg zopas het verlossende telefoontje. Ik mag mijn schat ophalen in het politiecommissariaat.”



Het meisje van 11 verdween vrijdag in de late namiddag bij haar moeder thuis, na een ruzie. Ze zou in goede gezondheid zijn.

