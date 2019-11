Vermist: Albert (82) verdween uit rusthuis JCV

12 november 2019

17u37 0 Brussel De politie is op zoek naar de 82-jarige Albert Verhaeghe. Die verliet zondag zijn rusthuis in Oudergem en is sindsdien niet meer gezien.

Op zondag 10 november 2019 verliet de 82-jarige Albert Verhaeghe het rusthuis ‘Les Bruyères Deux’ in de Jean Vanhaelenlaan in Oudergem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Albert Verhaeghe is normaal gebouwd. Hij heeft grijs haar en een snor. Welke kledij hij droeg op het moment van zijn verdwijning, is niet geweten.

Wie meer informatie heeft over deze verdwijning kan contact opnemen met de Federale Politie via hun website of via het gratis nummer 0800/30 300.