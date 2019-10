Vermeende terroristen komen goed weg voor rechtbank WHW

24 oktober 2019

17u23 1 Brussel Salah Ghemit en Akim Saouti zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor verboden wapenbezit en deelname aan een criminele bende. Voor terrorisme werden ze vrijgesproken. Eerder was tien jaar cel gevorderd.

In juli 2017 werden de broers Akim en Khalid Saouti opgepakt op verdenking van terrorisme. Na een reeks huiszoekingen in Anderlecht, troffen speurders in een garagebox meerdere kalasjnikovs, handvuurwapens met munitie, politie-uniformen en kogelwerende vesten aan. Op een computer werd propagandamateriaal van IS aangetroffen. De speurders gingen er vanuit dat de verdachten een aanslag beraamden en alle alarmbellen gingen af.

De 42-jarige geradicaliseerde Salah Ghemit werd opgepakt, net als Akim en Khalid Saouti. Beiden zijn broers van Saïd Saouti, het kopstuk van motorbende Kamikaze Riders die in oktober 2016 tot 6 jaar cel werd veroordeeld voor terrorisme. Uit het onderzoek bleek dat Ghemit en de broers Saouti regelmatig contact hadden en dat er minstens een ontmoeting was in het Brusselse. Speurders beschikten immers over videobeelden waarop te zien was hoe Ghemit samen met Akim Saouti de garagebox bezocht waar de wapens gevonden werden. Voor de terreurplannen stonden enkel Salah Ghemit en Akim Saouti terecht. Khalid Saouti werd eerder buiten vervolging gesteld. Volgens het parket waren er onvoldoende aanwijzingen tegen hem.

Uiteindelijk blijft er voor de rechtbank dus weinig tot niets over van het terroristische luik. Xavier Carette, die een van hen verdedigde, is dan ook tevreden. “Een interesse in IS is niet voldoende om meteen uit te gaan van terreur. Ze deden opzoekingen. Niet meer, niet minder.”