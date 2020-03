Verlaten Brusselse winkelstraten, ook de meisjes van plezier laten hun ramen leeg, maar McDonalds denkt niet aan sluiten Margo Koekoekx

14 maart 2020

16u11 0 Brussel Brussel lijkt wel verlaten. Een lege Nieuwstraat, Brabantstraat, Aarschotstraat en een uitermate rustige City 2. Het toezicht van de politie helpt wel om de regels te laten naleven. Bij McDonalds doen ze er alles aan om klanten virusvrij van een hamburger te laten genieten, via afhaling uiteraard.

De ‘shoppingwereld’ ligt stil door het coronavirus. Enkel zaken waar voedingswaren te koop zijn mogen de deuren openen. De City 2 is wel open voor het warenhuis dat erin gevestigd is en voor de restaurants die afhaaldiensten organiseren. Terrassen en zitplaatsen zijn afgesloten.

Ook de Aarschotstraat is heel rustig, al hopen sommigen hier toch hun slag te kunnen slaan. Helaas is er momenteel niemand achter de ramen te bewonderen. Verder is de parallellopende Brabantstraat die anders zo druk bezocht wordt extreem rustig. Wanneer we toch een geopende winkel met valiezen spotten, blijken ook hier wel voedingswaren te koop. Het toezicht van de politieagenten helpt wel duidelijk om iedereen aan te sporen de winkels dicht te houden.

Restaurants versus afhaaldienst

Verschillende restaurants organiseren afhaalmogelijkheden of leveringen aan huis. Terrasjes en zitplaatsen worden wel afgeschermd zoals het hoort. Ook bij McDonalds. Het geld ontvangen de bedienden met handschoenen aan, iedereen moet een meter afstand houden en één van de personeelsleden is continu in de weer met desinfecteren. Het is er geen overrompeling zoals dat normaal zou zijn in het weekend, maar er is zeker nog interesse.

Gezien de afstandsmaatregel spreekt het voor zich dat ook bepaalde diensten niet te verkrijgen zijn. Zo zijn de meisjes van plezier in de Aarschotstraat niet achter de ramen te bespeuren. Aan de straatkant was er wat meer hoop, al keren verschillende mannen teleurgesteld naar huis.