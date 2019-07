Verkoeling in de stad nodig? Doe een wandeling in het Zoniënwoud SZM

23 juli 2019

18u22 0 Brussel Het kwik nadert deze week tot 40 graden en vooral in een stad die grotendeels bestaat uit beton is verkoeling vinden, zoeken naar een speld in een hooiberg. Daarom lijsten we een paar opties voor wie de hete zon liefst ontwijkt deze week. Een wandeling in het Zoniënwoud is een vanzelfsprekende optie.

In Brussel heb je wel een paar andere bossen zoals het Laarbeekbos, maar vooral veel parken. Daar zal je niet veel afkoeling vinden, want als je echt een frisse neus wil gaan halen, dan moet je in het Zoniënwoud zijn. Bovendien is het met zijn 4.400 hectare grootte een imposant stukje groen net buiten Brussel, waardoor je gegarandeerd niet op een andermans voeten zal stappen, of omgekeerd.

Het Zoniënwoud is ondertussen zelfs erkend door UNESCO als Natuurlijk Werelderfgoed. Je kan er prachtige wandelingen maken, vijvers tegenkomen en die doorkruisen over houten bruggetjes. Neem een lunchpakketje mee, bezoek het Bosmuseum Jan van Ruusbroec en de heetste dag in de geschiedenis is voor u al uitgestippeld.