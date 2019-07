Verkoeling in de stad nodig? Breng een bezoekje aan het Riolenmuseum SZM

23 juli 2019

16u46 0 Brussel Het kwik nadert deze week tot 40 graden en vooral in een stad die grotendeels bestaat uit beton is verkoeling vinden, zoeken naar een speld in een hooiberg. Daarom lijsten we een paar opties voor wie de hete zon liefst ontwijkt deze week. Het Riolenmuseum in Anderlecht is een perfecte uitstap om je zweetoksels te laten afkoelen. Gemiddelde temperatuur is er 20 graden.

De deuren van het Octrooipaviljoen aan de Anderlechtsepoort openen een ‘frisse’ wereld van het ondergrondse riolennet. Koele lucht is verzekerd, maar of dat de lucht ook fris ruikt is een ander verhaal. Je kan uiteindelijk ook niet alles hebben in het leven.

Het Riolenmuseum belooft wel ‘een ongewone reis door de verborgen, maar levensnoodzakelijke aders’ van Brussel. In het 350 km lange riolennet stroomt er dagelijks duizenden kubieke meter afvalwater van u en ik door. Een apart museum is het minste dat je kan zeggen. Maar je leert er wel veel bij, zoals wanneer, waarom en hoe de riolen werden aangelegd of nog hoe de watercyclus in onze stad werkt.

Inwoner van de stad Brussel of -18? Dan kost het museum je geen cent. Als je student bent, werkzoekende of recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je 4 euro. Voor senioren en groepen vraagt het museum 6 euro en voor volwassenen 8 euro.