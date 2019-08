Verkeersveiligheidsinstituut meet snelheden tot 163 km/u op Haachtsesteenweg: “Minste fout is fataal bij zo’n snelheid” JCV

13 augustus 2019

14u21 0 Brussel Verkeersveiligheidsinstituut Vias heeft drie weken lang de snelheid gemeten van de wagens die voor hun gebouwen op de Haachtsesteenweg in Haren reden. Elke dag passeerden er gemiddeld 32 bestuurders die meer dan 86 km/u reden. Uitschieter was een snelheidsduivel die 163 km/u reed.

Verkeersveiligheid en overdreven snelheid zijn in Brussel hete hangijzers de laatste maanden. Vooral in en rond Schaarbeek zijn er problemen met straatracers die de weg onveilig maken, maar de problemen zijn van toepassing in vrijwel heel het Brussels Gewest. “Een aantal van onze medewerkers had opgemerkt dat hier op de Haachtsesteenweg ook veel te snel wordt gereden”, zegt Benoit Godart van het Vias. “Daarom hebben we onze eigen snelheidsmeter hier voor de deur gezet en tussen 22 juli tot 9 augustus de snelheid van elk voertuig gemeten.”

De resultaten waren ontnuchterend. Gemiddeld werden er elke dag 32 chauffeurs aan meer dan 86 km/u gespot, op een plaats waar de maximumsnelheid 50 km/u is. Een chauffeur slaagde er in de vorige vrijdagnacht in om een snelheid te halen van 163 km/u. Een motorrijder reed op donderdag 1 augustus in volle spits 149 km/u op de steenweg.

Mentaliteitsprobleem

Het is niet de eerste keer dat Vias de test doet. “Twee jaar geleden deden we dit ook al en waren de resultaten al niet goed”, zegt Godart. “Nu zijn ze zelfs nog iets slechter. Dat toont aan dat er veel meer controle nodig is. Al is er ook een mentaliteitsprobleem. Als de politie hier in de buurt een mobiele flitspaal plaats, zie je de snelheid zakken, maar eens die weg is, gaat de snelheid gewoon weer omhoog. Chauffeurs onderschatten het gevaar en overschatten wat zij en hun wagen kunnen.”

Het hoofdkwartier van Vias ligt op anderhalve kilometer van de plaats waar twee jaar terug een journaliste van De Standaard werd doodgereden. “De weg is hier wel wat breder dan in Schaarbneek, maar die hoge snelheden leiden tot heel gevaarlijke situaties”, zegt Godart. “De Haachtsesteenweg is een weg met veel obstakels en aan snelheden van 150 km/u is de minste fout fataal. Je mag niet vergeten dat een auto dan 150 meter nodig heeft om te stoppen, dat is anderhalf voetbalveld. In deze buurt zijn er ook veel mensen die al zeer vroeg beginnen met werken en dat geeft mogelijk conflicten met de chauffeurs die hier ’s nachts heel snel rijden. Er zijn hier al ongelukken gebeurd. Even verderop kwam enkele maanden geleden een man op een deelstep om omdat hij na een val een omheining raakte. ”