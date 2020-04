Verkeersluwe straten voor Kuregem: “Er zijn te weinig mogelijkheden om naar buiten te gaan” SHVM

20 april 2020

11u32 0 Brussel De gemeente Anderlecht zal investeren in een verkeersarme zone in de wijk Kuregem onder de naam van het ‘Plein-Systeem’, waarbij vier verschillende pleinen met elkaar worden verbonden. Aanleiding daarvoor is enerzijds de Covid-19-crisis die de mogelijkheden om naar buiten te gaan in Kuregem nog meer beperken. Anderzijds zouden de gebeurtenissen in het weekend van 11 april een rol hebben gespeeld bij die beslissing en wil de gemeente op die manier laten zien dat het zijn inwoners steunt.

Vele inwoners van Kuregem klagen over het gebrek aan openbare ruimtes in de wijk. De Covid-19-crisis toont dat probleem nog eens extra aan. “Er zijn te weinig mogelijkheden om naar buiten te gaan in Kuregem en er zijn maar weinig openbare ruimtes die een wandeling vergemakkelijken in vergelijking met andere wijken van de gemeente”, zegt de Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Susanne Müller-Hübsch (Groen). “Het is nu nodig om meer openbare ruimtes te creëren zodat bewoners hun huis kunnen verlaten met respect voor de sociale afstand.”

Burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps (PS) deelt diezelfde mening. “Laten we niet vergeten, dat volgens de richtlijnen van de federale overheid lichaamsbeweging gewenst is, maar het vereist voldoende ruimte”, aldus Cups.

Naast het gebrek aan ruimte, komt de beslissing om te investeren in het nieuwe systeem ook voort uit de gebeurtenissen van het weekend van 11 en 12 april, waarbij rellen ontstonden na het dodelijk ongeval met de 19-jarige Adil. “Door een verkeersarme zone te creëren, waardoor bewoners de openbare ruimte in de buurt kunnen gebruiken, kunnen we een signaal geven van geruststelling, snel handelen en laten zien dat de gemeente de inwoners van Kuregem steunt in deze moeilijke tijden van opsluiting in een dichtbevolkte wijk” besluit Cumps.

Ontmoetingsruimte

In het kader van een testfase en in samenwerking met Brussel Mobiliteit, zal ongeveer twee kilometer aan straten in Kuregem in beperkte mate een openbare ruimte worden voor voetgangers en fietsers. Daarbij zal er een verbinding gecreëerd worden tussen vier pleinen, namelijk het Luchtvaartsplein, de Robert Pequer-square, het metrostation Clemenceau en het Raadsplein.

De straten die deel uitmaken van het ‘Plein-Systeem’ zullen het voor voetgangers mogelijk maken om zich over de wegen te verplaatsen. Bovendien wordt de snelheid voor auto’s er beperkt tot 20 kilometer per uur en moeten chauffeurs extra voorzichtig zijn tegenover de voetgangers. Autoverkeer blijft dus toegestaan. Om het gebied visueel duidelijk te maken, zal Brussels Mobiliteit de gemeente voorzien van borden, markeringen en bloembakken.

Affiches met uitleg zullen de testfase ondersteunen. Deze moeten uitleg geven en tegelijkertijd de mensen herinneren aan de regels van sociale afstand van de federale regering.

Eerste deel

De uitvoering zal de komende dagen beginnen met een eerste deel inclusief het Luchtvaartplein, de Robert Pequeur-square en de Brogniezstraat tussen de Otletstraat en de de Fiennesstraat, alvorens te worden voltooid het met een tweede deel inclusief het gebied rond het metrostation Clemenceau en het Raadsplein.