Verkeer nauwelijks drukker in Brussel bij heropening winkels JCV

11 mei 2020

17u20 1 Brussel Het verkeer in de Brusselse straten neemt toe, maar blijft voorlopig ver onder het volume van een normale spits. Dat blijkt uit metingen van Brussel Mobiliteit. Het aantal verplaatsingen met de fiets scheert wel hoge toppen.

Brussel Mobiliteit zag maandagmorgen geen files of knelpunten op de hoofdwegen in Brussel. Ook niet in de Wetstraat, waar een rijstrook omgevormd werd tot fietspad, of aan de Leopold II-tunnel, die afgesloten is voor werken.

Ondanks de heropening van de winkels op 11 mei was er slechts een bescheiden toename van het gemotoriseerd verkeer. Bij tellingen in de Brusselse tunnels zag de administratie een toename van 8 procent. Een pak minder dan de toename van vorige week, toen er een vijfde meer verkeer was. Volgens Brussel Mobiliteit ligt het verkeersvolume nog steeds 42 procent onder dat van een normale ochtendspits.

In contrast tot het lage autoverkeer, is er het fietsverkeer. “Sinds het weekend van 17 april is het aantal fietsverplaatsingen hoger dan vóór de lockdown”, aldus Brussel Mobiliteit. “Dit komt met name doordat er veel wordt gefietst als recreatieve activiteit.”