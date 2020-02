Verhuurder appartement riskeert celstraf en schadevergoeding van 165.000 euro voor CO-dode WHW

17 februari 2020

12u21 0 Brussel Een verhuurder van een appartement in Schaarbeek wordt vervolgd omdat een van de bewoners van zijn pand overleden is na een reeks CO-vergiftigingen. De verwarmingsketel van het appartement voldeed niet aan de hedendaagse normen.

De Brusselse woningeigenaar staat terecht voor de correctionele rechtbank voor onvrijwillige doodslag. Aanleiding is het overlijden van een van zijn huurders in een gebouw in de Diamantlaan. De vijftigjarige man stierf in november 2016, na een reeks van CO-vergiftigingen wegens een verouderde verwarmingsketel. De verhuurder liet na die te vervangen.

De beklaagde riskeert een celstraf van 3 maanden tot 2 jaar, en moet mogelijk ook een schadevergoeding van 165.000 euro ophoesten. De verdediging schuift de verantwoordelijkheid in de schoenen van de overleden man, die nooit een onderhoud van de ketel zou gevraagd hebben. Daardoor zou de afvoer van de verbrandingsgassen verstopt zijn geraakt. Daarnaast wijst de verdediging naar de Brusselse hulpdiensten. Die zouden drie keer op evenveel dagen tijd tot bij het slachtoffer geweest zijn, maar legden de link tussen de ziektekenmerken en de slecht werkende ketel niet.