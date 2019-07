Verhuist Zuidfoor naar Heizelvlakte? WHW

12u01 0 Brussel De kans is groot dat de legendarische Zuidfoor binnenkort zijn tenten zal opslaan op de Heizelvlakte. Aanleiding zijn de geplande werken voor de aanleg van metrostation Toots Thielemans.

In de lente van 2002 start bouwbedrijf Besix met de werken op de Stalingradlaan. Uiterlijk in de herfst van 2024 moet het Toots Thielemans-station klaar zijn. Daarnaast zal halte Lemonnier tunnelverbindingen naar stations Zuid en Thielemans krijgen. Die werken vinden tussen 2024 en 2027 plaats. Noodzakelijke werken met -zoals bij veel bouwwerven- ongenode gevolgen. De werf zal 200 meter van de Zuidfoor in beslag nemen. Gevolg? Enkele foorkramers zullen hun plaats verliezen én de kermis wordt in tweeën gesplitst.

Heizel

Om deze ongemakken uit de weg te helpen ligt een verhuis naar de Heizelvlakte op tafel. “Een ramp is dat niet”, aldus de Brusselse foorkramers. “Anders zouden er enkele grote attracties het kind van de rekening zijn. Die mensen hebben toch ook recht op een plaats?”, klinkt het. Wel stellen ze de voorwaarde om na de werken terug te mogen keren naar de huidige locatie.

Tegenkanting

Uit politieke hoek is er tegenkanting tegen de verhuis. Brussels schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI) liet al weten de Zuidfoor op zijn huidige locatie te willen behouden. Hij denkt eerder aan een herpositionering van de foor dan aan een volledige verhuizing naar de Heizelvlakte. “Onze prioriteit is het behouden van de kermis in haar huidige omgeving, namelijk de Zuidlaan”, aldus de schepen. De foor herpositioneren door ze deels naar Lemonnier of de esplanade van het Zuidstation te verhuizen en een uitbreiding naar de Ninoofsepoort, zijn enkele van de mogelijkheden.