Vereniging voor dierenartsen en Gaia willen in Brussel verbod op onverdoofd slachten SZM

09 augustus 2019

12u55 2 Brussel Met het offerfeest -op 11 augustus- in zicht doet Gaia samen met de vereniging voor dierenartsen nog eens een warme oproep aan de Brusselse regering om het onverdoofd slachten in Brussel te verbieden.

Enkel in Brussel is onverdoofd slachten nog toegelaten. In Vlaanderen geldt sinds 1 januari een verbod op onverdoofd slachten en in Wallonië zal het gelden vanaf 1 september. Beiden kiezen voor elektronarcose, voorafgaand aan de halssnede, waardoor de dieren het bewustzijn verliezen en gevoelloos worden.

Slachthuis van Anderlecht

In het Brussels Gewest, meer bepaald in het slachthuis van Anderlecht, worden jaarlijks duizenden dieren geslacht zonder verdoving. Onverdoofd slachten vindt niet slechts één dag per jaar met het Offerfeest plaats maar dagelijks. Volgens het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) worden 87% van de kalveren, 96% van de schapen en 31% van de runderen onverdoofd geslacht. “Het is wetenschappelijk voldoende aangetoond dat slachten zonder verdoving de dieren blootstelt aan een lijdensweg die 2 minuten kan duren voor schapen en tot 6 minuten voor runderen. In sommige gevallen sterft het dier pas na 14 minuten!”, zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA.

Open brief

In een open brief, op de vooravond van het Offerfeest, roepen 17 verenigingen – waaronder de Beroepsvereniging voor Dierenartsen en GAIA – de nieuwe Brusselse regering en het parlement op om ook in Brussel een verbod op onverdoofd slachten in te voeren. Daarin sommen ze 10 goede redenen op om dat te doen. “Verplichte verdoving is de enige manier om dieren te behoeden voor ernstig en langdurig lijden dat zowel onnodig als technisch vermijdbaar is”, zegt Vandenbosch. “Het nieuwe Brussels regeerakkoord rept met geen woord over een verbod op onverdoofd slachten, wat een grote lacune is.”