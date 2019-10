Verdediging vraagt uitstel van proces rond moord op ‘Peetvader van de Beenhouwersstraat’ Getuigen binken uit in afwezigheid WHW

07 oktober 2019

16u26 0 Brussel De verdediging van Tarek Ladhari heeft maandanamiddag gevraagd om het assisenproces rond de moord op de ‘Peetvader van de Beenhouwersstraat’ uit te stellen. Reden: verschillende getuigen kunnen niet komen naar het proces. “Kroongetuigen”, aldus de verdediging.

Normaal gezien stond vanaf vandaag Tarek Ladhari (64) terecht voor de moord op Denis Adrien ­Debouvrie (74). De man wordt ervan beschuldigd zijn rivaal de keel te hebben overgesneden 11 jaar geleden. Toch is het nog niet zeker dat het proces ook daadwerkelijk zal plaatsvinden deze week. Omdat meerdere getuigen niet kunnen komen vraagt de verdediging om uitstel. “We hebben nochtans cruciale vragen voor hen. Onze cliënt riskeert 30 jaar cel. Dit moet serieus aangepakt worden”, klonk het. De onderzoeksrechter kon niet komen getuigen omwille van gezondheidsproblemen. Andere speurders waren dan weer ‘ziek’ of ‘op vakantie’. Het proces is opgeschort in afwachting van een definitieve beslissing van het hof.

Elf jaar geleden

Op 10 september 2008 werd Denis Adrien ­Debouvrie (74) dood teruggevonden in zijn bureau, boven één van zijn restaurants in de Korte Beenhouwersstraat in Brussel. Zijn keel was overgesneden. Debouvrie was niet zomaar iemand in de wijk rond de wereldberoemde Rue des Bouchers. Hij bezat er niet minder dan 22 eigendommen, waaronder niet de minste restaurants. Dit imperium had hij geërfd van zijn vader. Veel geld en macht maar evenveel afgunst en woede jegens hem. Dit kwam ook door zijn manier van omgaan met de mensen in zijn buurt. De geruchten -al dan niet waarheidsgetrouw- die over hem de ronde gingen waren dan ook talrijk. Uitbuiting van personeel, bedreigingen, wantrouwen ­jegens iedereen die in “zijn” straat iets op ­poten probeert te zetten. Een andere gangbare praktijk was het opdrijven van de huurprijzen. Eenmaal een pand verhuurd sprongen de huurprijzen alle kanten op, en dan vooral omhoog natuurlijk. Om dit soort praktijken te kunnen blijen doen zou hij zelfs een groep zware jongens rond hem verzameld hebben, een soort van gerechtsdeurwaarders die met harde hand het geld gingen ophalen. Door al deze verhalen kreeg hij al snel de bijnaam ‘Peetvader van de Beenhouwersstraat’.

Ontvoeringsplan

Genoeg kandidaten dus die Debouvrie een kopje kleiner wilden maken. Volgens de speurders was het echter Tarek Ladhari (toen 53)) die de dader was. Een motief had hij zeker en vast. Hij huurde een pand van Debouvrie en baatte er La Petite Fontaine uit. Het restaurant bevond zich recht tegenover restaurant “La Vieille Ville”, waarboven Debouverie zijn bureau en appartement had. Zoals zovelen had hij zware schulden bij Debouvrie. Er zijn ook enkele elementen die Ladhari in nauwe schoentjes brengen. DNA van de beschuldigde werd teruggevonden op het been en op een fles Whisky van het slachtoffer. “Kan zijn, ik heb hem enkele dagen ervoor vastgehouden toen hij op een laddertje stond”, gaf Ladhari als verklaring tegen de speurders. Ook zijn plotse vertrek na de feiten deed vragen rijzen. En dan is er nog het beruchte ontvoeringsplan, dat Ladhari samen met enkele andere restauranthouders 9 maanden voor de moord zou beraamd hebben. Ladhari ontkent al elf jaar -het onderzoek liep om onduidelijke redenen jaren vertraging op- elke betrokkenheid. Vandaag kan hij dit ook voor een volksjury doen.