Verdediging minimaliseert aantijgingen tegen ‘Tiguanbende’ WHW

02 augustus 2019

15u38 0 Brussel Het proces tegen een bende die gespecialiseerd was in de diefstal van terreinwagens zal pas op 9 augustus doorgaan. De zeven verdachten zouden op enkele maanden tijd minstens 25 wagens, voornamelijk Volkswagen Tiguans, gestolen hebben. De zaak werd op vraag van de verdediging uitgesteld.

De bende was actief tussen 20 februari 2017 en 18 november 2018. In die periode zou ze in het Brusselse minstens 25 maal hebben toegeslagen. De buitgemaakte wagens werden naar Antwerpen gebracht en vanuit die stad naar Tunesië en Algerije geëxporteerd. Brusselse speurders slaagden er uiteindelijk in zeven verdachten te identificeren en op te pakken. Die moeten zich vanaf vrijdag verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Heel wat van hun slachtoffers zouden zich daar burgerlijke partij stellen en een schadevergoeding eisen. Volgens de advocaten van de twee hoofdverdachten weegt de bewijslast tegen hun cliënten echter bijzonder licht. “Er zijn aanwijzingen die hen linken aan de diefstal van welgeteld één voertuig”, klinkt het. “Voor de rest lijkt het erop alsof men gewoon alle diefstallen van Tiguans in een straal van een aantal kilometer in eenzelfde dossier heeft gestopt en aan dezelfde verdachten heeft gekoppeld, zonder veel harde bewijzen.”