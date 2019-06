Verdachte van vechtpartij Hallepoort blijft in de cel JCV

15u20 0 Brussel De man die verdacht wordt van poging tot doodslag bij een vechtpartij in het Hallepoortpark is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat laat het Brussels parket weten.

De vechtpartij vond zaterdagavond om 19.45 uur plaats. Er waren meerdere personen bij betrokken, maar het precieze aantal is onbekend. Twee mensen raakten gewond, waarvan een zwaargewond. Het slachtoffer is een 54-jarige man. Hij verkeerde even in kritieke toestand, maar werd daarna gestabiliseerd.

De politie kon na de vechtpartij een verdachte oppakken. Bij de vechtpartij zouden messen of gebroken flessen gebruikt zijn. De man werd dinsdag door de onderzoeksrechter aangehouden en blijft voorlopig in de cel.