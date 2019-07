Verdachte van dodelijk vluchtmisdrijf aan Rogier geeft zichzelf aan JCV

15 juli 2019

16u04 0 Brussel De chauffeur die vermoedelijk achter het stuur zat van de wagen die zondagmorgen een 21-jarige jongeman aanreed vlakbij het Rogierplein, heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij is van zijn vrijheid beroofd en verhoord. De 24-jarige man is geen onbekende bij de politie.

De 24-jarige A.M. gaf zich maandagmiddag aan in het gezelschap van zijn advocaat in het Portalis-gebouw, vlakbij het Justitiepaleis. Hij wordt ervan verdacht zondag even voor 5 uur een 21-jarige man te hebben doodgereden op de Kruidtuinlaan, vlakbij het Rogierplein. Na de feiten ging de chauffeur van de wagen er vandoor. Het slachtoffer, een jongeman uit Roemenië, overleed ter plaatse.

Na het ongeval was de wagen van de chauffeur al teruggevonden op de Helihavenlaan, niet ver van de plaats van het ongeval. De schade aan het voertuig stemde overeen met de aanrijding. De auto werd ook al geïdentificeerd dankzij beelden van bewakingscamera’s in de buurt.

De verdachte is gekend bij de politiediensten, maar is geen recidivist als het om vluchtmisdrijf gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doodslag, vluchtmisdrijf en het in gevaar brengen van voetgangers.

Aandeel vluchtmisdrijf stijgt

Vluchtmisdrijf in Brussel blijft een hardnekkig probleem. Volgens de cijfers van het instituut voor verkeersveiligheid VIAS komt vluchtmisdrijf in het Brussels Gewest voor bij 15,9 procent van de letselongevallen. In Vlaanderen sloeg de dader vorig jaar bij 11,8 procent van de letselongevallen op de vlucht, in Wallonië ging het om 9,3 procent.

In het hele land nam het aandeel van letselongevallen met vluchtmisdrijf de laatste 10 jaar toe. Terwijl er steeds minder verkeersongevallen met doden of gewonden zijn, blijft het aantal dergelijke ongevallen waarbij de dader op de vlucht slaat stabiel. Daardoor steeg hun aandeel van het totaal met bijna een kwart.