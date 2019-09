Verdachte van brandstichtingen aan politievoertuigen onder aanhoudingsmandaat geplaatst SVM

10 september 2019

18u53 0 Sint-Gillis De 47-jarige vrouw die opgepakt is omdat ze brand zou hebben gesticht aan twee voertuigen van de politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst), is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor opzettelijke brandstichting. Dat meldt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. De vrouw kon onder meer geïdentificeerd worden via camerabeelden van de feiten.

Donderdagavond werd een voertuig van de lokale politie Brussel Zuid in brand gestoken aan het commissariaat aan het Sint-Gillis-Voorplein. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen maar de wagen raakte wel zwaar beschadigd.

Zondagochtend rond 11.00 uur probeerde iemand aan de Zuidmarkt in Sint-Gillis een politiewagen in brand te steken. De poging mislukte echter en het voertuig liep geen schade op.

Maandag kon de politie een verdachte oppakken, een 47-jarige vrouw. Die is dinsdagnamiddag door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Het is nog niet duidelijk of zij bekentenissen heeft afgelegd.

Nog vrijdag probeerden onbekenden ook een legertruck in brand te steken op het Marcel Broodhaersplein in Sint-Gillis, maar of die feiten in verband staan met de brandstichtingen aan politievoertuigen, is nog een onbeantwoorde vraag.