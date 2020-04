Verdachte steekpartij blijft in cel Wouter Hertogs

29 april 2020

19u49 0 Brussel De man die vorige week donderdag een 61-jarige man neerstak in Schaarbeek, blijft nog minstens een maand in de cel. De Brusselse raadkamer heeft zijn aanhouding bevestigd.

De steekpartij vond vorige week donderdag rond 11 uur plaats in de Kolonel Picquartlaan in Schaarbeek, maar de juiste omstandigheden zijn nog onduidelijk. Het slachtoffer, een 61-jarige man, liep één of meerdere steekwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Volgens verschillende media zou de steekpartij het gevolg zijn van een ruzie over het verhuren of onderverhuren van een flat maar dat kon door het parket nog niet bevestigd worden.