Verdachte pakketten op treinsporen: kleine hoeveelheid explosieven gevonden Wim De Smet JCV

20 juni 2019

13u50 168 Brussel Het treinverkeer tussen Jette en Asse is nog altijd onderbroken. De spoorlijn werd afgesloten omdat er vanmiddag twee verdachte pakketten werden aangetroffen. Daarin werd ook een kleine hoeveelheid explosieven gevonden.

In Jette zijn verschillende verdachte pakketten gevonden langs de spoorlijn, vlakbij de brug over de tentoonstellingslaan. De ontdekking gebeurde om 12.30 uur. “Agenten kamden de buurt uit in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek”, zegt Johan Berckmans van de politiezone Brussel-West. “Daarbij zijn ze op verdachte paketten gestoten. Omdat er vlakbij treinsporen liggen, werd het verkeer stilgelegd.”

Ontmijningsdienst DOVO werd ter plaatse geroepen om de pakketten te onderzoeken. Daarbij werden wel degelijk kleine hoeveelheden explosieven gevonden. Die werden door DOVO gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Daarbij werd ook het verkeer op de Tentoonstellingslaan in Jette even stilgelegd. De politie geeft geen commentaar over de exacte inhoud van de pakketten.