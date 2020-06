Verdachte opgepakt voor poging doodslag: “Slachtoffer gestoken met glasscherf” Stephanie Romans

25 juni 2020

09u32 0 Brussel De politie heeft een man opgepakt die tijdens een caféruzie in Schaarbeek uithaalde met een glasscherf. Zijn tegenstander raakte zwaargewond. Na de aanval met de glasscherf, vluchtte I.EH. te voet weg over de treinsporen.

Woensdagavond 17 juni krijgt de politie om 20.15 uur een oproep vanwege een gevecht bij een café op de hoek van de Koninginnelaan en de Aarschotstraat in Schaarbeek. Voor de deur van het café waren twee mensen aan het vechten. Bij aankomst vonden de agenten een zwaargewond slachtoffer terug. Hij zou door zijn aanvaller gestoken zijn met een glasscherf van een kapotte fles.

Onder invloed

De verdachte was te voet gevlucht over de treinsporen bij het Noordstation. Later vond de politie hem terug dankzij hulp van de spoorwegpolitie. De verdachte was onder invloed van drugs.

De onderzoeksrechter heeft de verdachte aangehouden voor poging tot doodslag.