Verdachte opgepakt voor inbraak in Brussels politiecommissariaat SHVM

10 oktober 2019

16u51

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse politie pakte afgelopen maandag een verdachte op voor de inbraak die begin juni plaatsvond in het commissariaat Dansaert in de Hopstraat. Dat bevestigt het Brusselse parket. De 26-jarige man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar werd later vrijgelaten onder voorwaarden.

De inbreker sloeg in de nacht van 6 op 7 juni toe in het politiecommissariaat. Omstreeks 4 uur stelde een politiepatrouille de inbraak vast in de Hopstraat. Toen de agenten het gebouw betraden, bleek dat de verdachte het hele kantoor doorzocht had, maar uiteindelijk aan de haal ging met niet meer dan enkele uniformbroeken en -hemden. Een deel van de buit zou later ook teruggevonden zijn.

Maandag hield de politie een verdachte aan, de 26-jarige Bilal M. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en het parket vroeg om hem onder aanhoudingsbevel te plaatsen. Hij zou geen onbekende zijn. Bilal werd namelijk eerder al veroordeeld voor diefstallen met geweld.

Uiteindelijk werd de twintiger vrijgelaten onder voorwaarden.