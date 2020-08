Verdachte in drugsdossier opgepakt bij coronacontrole Wouter Hertogs

06 augustus 2020

15u55 0 Brussel De Brusselse politie heeft eind vorige week een geseinde man opgepakt bij een coronacontrole. De verdachte werd opgepakt en zal worden overgeleverd aan Duitsland, waar hij werd gezocht in het kader van een drugsdossier.

De verdachte werd eigenlijk per toeval gearresteerd. Een patrouille was zondagavond bezig met een coronacontrole, toen de politie-inspecteurs een wagen met Britse nummerplaten roekeloos zagen rondrijden. Het voertuig werd geïntercepteerd en de inzittenden gecontroleerd. Tegen de 38-jarige passagier bleek een Europees aanhoudingsbevel te zijn uitgeschreven voor zijn vermoedelijke betrokkenheid in een drugsdossier in Duitsland. Hij werd opgepakt in afwachting van zijn overlevering.