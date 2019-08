Verdachte gezocht van reeks woninginbraken JCV

23 augustus 2019

15u21 0 Brussel De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van een reeks woninginbraken in Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem. Daarom is op vraag van het Brusselse parket een opsporingsbericht verspreid.

De inbraken vonden allemaal plaats tussen 9 juli en 21 augustus 2019. Daarbij werd de verdachte gefilmd door bewakingscamera’s. De politie probeert deze man nu te identificeren.

De verdachte is een man tussen 25 en 30 jaar oud. Hij is ongeveer 1.7 meter lang en normaal tot stevig gebouwd. Hij spreekt Frans.

Op het ogenblik van de feiten had hij een stoppelbaard en droeg hij donkere kledij. Meestal had hij een pet of een muts op. Hij komt rustig over en wandelt op een nonchalante wijze.

Wie meer informatie heeft over deze zaak kan contact opnemen met de Federale Politie via hun website of via het gratis nummer 0800/30 300.