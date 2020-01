Verdachte enveloppe aangetroffen in brievenbus parketgebouw: vals alarm WHW SHVM

21 januari 2020

10u03 0 Brussel Aan het Brusselse parketgebouw is deze ochtend een verdacht pakket aangetroffen. De politie nam geen risico, sloot het gebouw af en stuurde een explosievenhond ter plaatse. Uiteindelijk bleek het vals alarm.

In de brievenbus van het Portalisgebouw troffen medewerkers vanochtend een witte envelop aan. Het ging om een envelop zonder geadresseerde, afzender of postzegel. De politie heeft daarop een perimeter ingesteld en het gebouw afgesloten. Er werd niet overgegaan tot een evacuatie, maar niemand mocht nog naar binnen of naar buiten.

De politie stuurde een explosievenhond ter plaatse die de envelop benaderde, maar niet reageerde. Rond half tien werd de perimeter opgeheven en werd het gebouw terug opengesteld. Wat er in de envelop zat, is voorlopig nog onduidelijk.

