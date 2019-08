Verdachte drugsdealer probeert omstaanders op te zetten tegen arrestatie JCV

21 augustus 2019

18u53 0 Brussel In de Brusselse gemeente Elsene heeft de lokale politie een 21-jarige man opgepakt die verdacht wordt van drugdealen. De politie vond zowel bij hem thuis als in zijn zakken een hoeveelheid marihuana. Tijdens zijn arrestatie probeerde man omstaanders op te zetten tegen de politie.

Een patrouille merkte de man op in de Spiraalbuisstraat in Elsene, vlakbij het Flageyplein, toen ze een forse cannabisgeur waarnamen. Die bleek afkomstig van de 21-jarige jongeman, die al gekend was voor drugsfeiten. De agenten besloten hem te controleren en vonden vier pakjes cannabis van elk een gram en 446 euro cash geld in zijn zakken.

Terwijl de man werd gearresteerd schold hij de agenten de huid vol. Hij probeerde ook omstaanders op te zetten tegen zijn arrestatie. Tijdens de hele procedure bleef hij de agenten het leven zuur maken met verwensingen.

De politie haalde er uiteindelijk een drugshond bij. Die vond aan een postbus vlakbij nog eens zes pakjes marihuana. Een huiszoeking bij de man thuis leverde nog eens 820 gram marihuana, drie gsm’s en een precisieweegschaal op. De drugs zaten verstopt op verschillende plekken, maar werden gemakkelijk gevonden door de drugshond.