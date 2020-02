Verdachte brief bij parket was onschadelijk JCV

06 februari 2020

14u07

Bron: Belga 0 Brussel De brief met verdachte inhoud die woensdag aangekomen was op het Brusselse parket, bleek onschadelijk. Het onderzoek naar de afzender van de brief loopt, maar voorlopig is nog geen verdachte geïdentificeerd.

Dat laat het parket donderdag zelf weten. De brief was woensdagvoormiddag aangekomen in het Portalisgebouw, waar het Brusselse parket huist. Het gebouw werd niet geëvacueerd en bleef toegankelijk voor het publiek. Niemand van de aanwezigen in het gebouw had ook medische verzorging nodig. De Civiele Bescherming werd wel opgeroepen om de brief te komen ophalen en de inhoud te analyseren.