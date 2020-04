Verdachte brandstichting dierenartsenpraktijk opgepakt SHVM

23 april 2020

17u02 1 Brussel De politiezone Marlow (Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem) heeft woensdag een verdachte opgepakt voor de brandstichting in een dierenartsenpraktijk in Watermaal-Bosvoorde. Dat bevestigt het parket van Brussel.

In de nacht van 3 op 4 april woedde een hevige brand in de praktijk van dierenarts Jan Verbeke in de Begoniastraat in Watermaal-Bosvoorde. Daarbij lieten drie katten het leven. Na de brand werd een lege bus benzine teruggevonden voor het kabinet van de dierenarts, wat wees op brandstichting.

Gisteren slaagde de lokale politie erin om een verdachte op te pakken. Het zou gaan om een dakloze man die eerst probeerde in te breken. Toen dat niet lukte, stak de man de praktijk in brand. Geen enkele persoon raakte daarbij gewond.

De man verbleef al enige tijd op het nabijgelegen Keymplein. “De onderzoeksrechter heeft een gerechtelijk onderzoek geopend”, zegt Denis Goeman van het parket van Brussel. De man zou onder aanhoudingsmandaat geplaatst zijn.

Opgelucht

“Ik ben opgelucht dat de persoon die dit heeft aangericht achter slot en grendel zit”, zegt dierenarts Jan Verbeke. “Ik was bang dat de man opnieuw zou terugkomen. Nog geen maand ervoor kreeg ik te maken met een diefstal waarbij het om dezelfde persoon ging als de diefstal ervoor. Ik kan nu rustig terug beginnen denken aan alles opnieuw opbouwen, en nu zal ik terug geruster gaan slapen.”