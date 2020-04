Verdachte aanranding 18-jarige student op trein opgepakt SHVM

28 april 2020

22u21 3 Brussel De politie heeft de man opgepakt die ervan verdacht wordt op 3 oktober een 18-jarige jongen op een trein tussen de stations van Brussels Airport en Brussel-Noord te hebben aangerand. Dat werd vanavond bekend gemaakt in het VTM-opsporingsprogramma FAROEK. Het slachtoffer werd die dag door een man achtervolgd tot op de trein, waar de man zichzelf naast het slachtoffer zou bevredigd hebben en hem probeerde te dwingen om in te gaan op zijn avances.

Een 18-jarige student getuigde in maart in het VTM-opsporingsprogramma FAROEK over hoe hij op 3 oktober van vorig jaar werd aangerand op een trein. Die bewuste donderdag moest het slachtoffer zich in het treinstation onder de luchthaven van Zaventem haasten om de trein van 7.30 uur richting Brussel te halen. De student werd een hele poos achtervolgd door een man, die al anderhalf uur ronddoolde in het station, op zoek naar een slachtoffer. “Ik zag hoe hij mee door de poortjes glipte, maar hechtte er niet veel belang aan aangezien ik mijn trein moest halen”, vertelde het slachtoffer in FAROEK. Op het ogenblik dat het slachtoffer zijn trein bereikte, vroeg de man in het Frans of dit de trein naar Brussel was.

Geslachtsdeel

Vervolgens stapte de man samen met het slachtoffer de trein op en zette hij zich naast de jongeman, waardoor de jongen niet meer kon wegstappen. Op het moment dat de trein vertrok, haalde de man zijn geslachtsdeel boven en begon hij te masturberen. Daarbij verplichtte hij het slachtoffer om in te gaan op zijn avances door hem bij het hoofd te nemen. “Ik was helemaal in shock, maar durfde niet te reageren omdat ik dacht dat hij een mes op zak had. Ook schreeuwen lukte me niet. Uiteindelijk kon ik voldoende tegenstribbelen, waarop hij opnieuw begon te masturberen”, klonk het nog.

De man stapte vervolgens af in het station van Brussel-Noord, het slachtoffer in het station van Brussel-Centraal. Daar belde hij in paniek zijn moeder op. Diezelfde dag trok de jongen naar de politie, waarop het parket van Halle-Vilvoorde een onderzoek naar de feiten opende.

Andere feiten

Verschillende kijkers herkenden de man op de bewakingsbeelden en speelden die informatie door aan de politie, waardoor de politie de man uiteindelijk kon identificeren. De verdachte zit intussen al in de cel voor andere feiten. Hij zal binnenkort verhoord worden over de aanranding in Zaventem.