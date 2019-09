Verdachte aangehouden in zaak brandstichting kraakpand Brussel SVM

04 september 2019

12u35 0

In het onderzoek naar de brandstichting van het kraakpand in de Hoogstraat op 10 augustus, waarbij een man om het leven kwam, heeft de onderzoeksrechter een 51-jarige man, I.C., uit Roemenië onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De verdachte verscheen 16 augustus voor de raadkamer.

Tot op heden is het nog onduidelijk wat het motief van I.C. was. Vermoedelijk zou de brandstichting het gevolg zijn van een ruzie. Verder wil het Brussels parket nog niets kwijt over de reden van de brandstichting. Ook de advocaat van I.C. onthoudt zich nog van verdere commentaar.

Op 11 augustus kreeg de brandweer opnieuw melding van een brandend kraakpand. Daarbij werden 4 personen uit het pand gehaald. Of er een link bestaat tussen de brand op 10 augustus en 11 augustus, moet nog onderzocht worden.