Verdachte aangehouden in moordzaak 89-jarige juwelier SHVM

10 december 2019

11u39 2 Anderlecht Het gerecht heeft een verdachte opgepakt in de moordzaak rond de 89-jarige Daniël Vander Meuter. De verdachte zou sinds vorige week in de cel verblijven. Maandag werd zijn aanhouding verlengd.

De 89-jarige Daniël Vander Meuter, een gepensioneerd juwelier, werd op zondag 6 oktober levenloos teruggevonden door zijn neef in zijn huis in de Homerusstraat in Anderlecht. De man kreeg meerdere messteken toegediend. Daarop kwam de federale politie, samen met het parket uit Brussel en de onderzoeksrechter ter plaatse. Het moordwapen was nog aanwezig en werd meteen in beslag genomen.

Toch leek het in eerste instantie niet te gaan om een roofmoord. Kort na de feiten lanceerde het Federaal parket een opsporingsbericht waarin ze op zoek ging naar getuigen. Nu, twee maanden later, kon het gerecht een verdachte, een 49-jarige man, oppakken. De man ontkent de feiten.

Momenteel wordt het motief van de moord onderzocht. Daniël was heel z’n leven lang juwelier, maar bezat de laatste jaren geen juwelen meer. Af en toe repareerde hij nog juweeltjes voor vrienden en familie.