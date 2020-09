Verdachte (48) langer in de cel voor dodelijke steekpartij bij garagist Stephanie Romans

28 september 2020

17u15 0 Brussel De man die ervan verdacht wordt zijn collega te hebben doodgestoken in een carrosserie in Ukkel, blijft aangehouden. Dat heeft de Brusselse onderzoeksrechter beslist.

Vorige week donderdag hoorden getuigen tumult bij de carrosserie aan de Sint-Jobsesteenweg. Er was ruzie ontstaan tussen twee collega’s in de garage. Daarbij stak een man van 48 zijn 58-jarige collega meermaals in de borst met een schaar.

De verdachte werd vlak na de feiten opgepakt. Sindsdien zit hij in de cel op verdenking van doodslag. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer, die moet beslissen of de man nog langer in voorarrest blijft.