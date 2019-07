Verdachte (24) dodelijk vluchtmisdrijf Brussel vrijgelaten onder voorwaarden WHW

De bestuurder van de wagen die zondagochtend vroeg een voetganger doodreed in het centrum van Brussel en vervolgens vluchtte, is door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten. Dat bevestigt het Brussels parket.

De man meldde zich maandag zelf bij de politie. Een dag eerder was zijn auto al gevonden. Bij de aanrijding kwam een 21-jarige jongeman van Roemeense afkomst om het leven.





Het dodelijke ongeval gebeurde zondagochtend iets voor 5 uur op de Kruidtuinlaan in de buurt van het Rogierplein. Het slachtoffer werd door een wagen opgeschept terwijl hij de straat overstak. Hij deed dat niet op een zebrapad en overleed na de botsing ter plaatse aan zijn verwondingen. Gisteren gaf de vermoedelijke bestuurder zichzelf aan bij de politie. Tijdens zijn verhoor gaf hij onmiddellijk toe dat hij iemand had aangereden. Waarom hij op de vlucht sloeg, is nog niet duidelijk. In de loop van de dag werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Deze besloot hem vrij te laten. Wel werden hem enkele voorwaarden opgelegd. Zo moet hij een opleiding volgen bij het VIAS-instituut, moet hij zijn rijbewijs inleveren bij de politie en moet hij psychologisch opgevolgd worden. Ook mag hij het and niet verlaten.