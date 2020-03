Verdacht voertuig aan Amerikaanse ambassade in Brussel blijkt vals alarm SHVM

17 maart 2020

19u07 48

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene heeft dinsdagavond de omgeving van de Amerikaanse ambassade in Brussel afgesloten nadat er een verdacht voertuig werd opgemerkt in de Zinnerstraat. Dat gebeurde rond 18.30 uur. DOVO kwam ter plaatse en onderzocht het voertuig. Volgens het parket van Brussel bleek het vals alarm te zijn. Wat het voertuig precies verdacht maakt, is niet geweten.

In de Lambermontlaan, vlakbij de Zinnerstraat, zat de Veiligheidsraad samen om de nieuwe maatregelen rond de strijd tegen het coronavirus te bespreken.