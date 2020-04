Verdacht poeder aangetroffen op meubilair ambassade Guinea SHVM

16 april 2020

11u49 0 Brussel In de ambassade van Guinea is donderdagochtend rond 9.40 uur een verdacht poeder aangetroffen op het meubilair. De Civiele Bescherming onderzoekt het poeder.



Donderdagochtend om 9.40 uur begaf de Brusselse brandweer, op vraag van de politie, zich samen met de Civiele Bescherming naar de ambassade van Guinea op de Auguste Reyerslaan in Schaarbeek. Daar werd een poeder aangetroffen, verspreid over het meubilair in de lokalen van de ambassade.

De politie stelde een veiligheidsperimeter in. De personen die in contact kwamen met het poeder, werden onmiddellijk ontsmet. “Niemand vertoonde ziekteverschijnselen”, zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. “De betrokkenen werden ondergebracht in een bus van de MIVB om toch in comfortabelere omstandigheden te wachten op de analyse van het poeder.”

De resultaten van het onderzoek zijn momenteel nog niet bekend.