Verdacht pakket met poeder gevonden in postkantoor, medewerkers niet gewond SHVM

27 september 2019

18u33 0 Watermaal-Bosvoorde Vrijdag omstreeks 16.15 uur werd een verdacht pakket met poeder ontdekt in een postkantoor op het Eugène Keymanplein in Watermaal-Bosvoorde. Er vielen geen gewonden.

De poeder werd volgens woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw ontdekt na een scheurtje in het pakket. De lokale politie kwam samen met de brandweer en de civiele bescherming ter plaatse kwam. “Op dit moment is de civiele bescherming nog bezig met de analyse van de stof”, zegt woordvoerster van Bpost Barbara Van Speybroeck. “Aangezien twee mensen met het pakket in aanraking kwamen, werden de medewerkers en hun kleding meteen onderzocht.”

Na verder onderzoek bleek dat de twee postmedewerkers geen symptomen te vertonen en moesten vervolgens niet worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De interventie van de brandweer was om 17 uur afgelopen. Wanneer het gebouw opnieuw vrijgegeven wordt, is nog onbekend.