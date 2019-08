Verdacht pakket afgeleverd in gebouw Canadese ambassade in Brussel JCV

08 augustus 2019

10u12 1 Brussel In een gebouw op de Kunstlaan in Brussel is donderdagvoormiddag een verdacht pakket afgeleverd. Dat bevatte wit poeder.

Wat er in het pakket zat, is nog onduidelijk. De politie kwam ter plaatse om de zaak te onderzoeken. De bestemmeling van het pakket is gecontacteerd en de afzender is bekend, zo bevestigt de Brusselse politie.

In hetzelfde gebouw is de Canadese ambassade gevestigd, maar die heeft niets met de zaak te maken.