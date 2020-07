Verdacht overlijden in Evere: verdachte (52) opgepakt Stephanie Romans

07 juli 2020

11u06 0 Brussel De politie heeft afgelopen nacht verdachte opgepakt voor de moord op een man in Evere. De man die maandag dood is teruggevonden in zijn appartement stierf door tussenkomst van derden. Dat blijkt uit de eerste analyse van de wetsarts en speurders van het labo van de federale politie.

Gisteren vond de politie het lichaam van het slachtoffer in zijn appartement aan de Leuvensesteenweg in Evere. Uit onderzoek bleek dat de man mogelijk door geweld om het leven kwam. Er zou sprake zijn van messteken, maar dat kon het parket nog niet bevestigen.

Het onderzoek heeft de speurders afgelopen nacht naar een man van 52 geleid. Hij is opgepakt en wordt in de loop van de dag verhoord door de onderzoeksrechter.

Een getuige meldde zich gisterennamiddag bij de onderzoekers aan het appartement. De man verblijft in de daklozenopvang van Samusocial in de Colonel Bourgstraat, niet ver van het appartement van het slachtoffer. Hij vertelde de speurders dat hij wist wie de moord had gepleegd. “Hij kwam binnen in het centrum en zei dat hij iemand had vermoord.” De man zegt dat hij het slachtoffer kent. “We zagen elkaar soms in het centrum. Hij was mijn vriend, maar ik weet niet hoe hij heet.”

De politie nam zijn verklaringen serieus en stuurde speurders naar het gebouw van Samusocial. Onderzoek daar leidde uiteindelijk tot de arrestatie van een 52-jarige verdachte.