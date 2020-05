Verbod op uithuiszettingen verlengd tot 31 augustus Wouter Hertogs

22 mei 2020

11u51 0 Brussel Het verbod op uithuiszettingen dat sinds het begin van de lockdown geldt, is verlengd tot 31 augustus. Dat heeft staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) aangekondigd.

Al sinds 17 maart geldt het verbod op uithuiszettingen. Het werd ook al eerder verlengd. Concreet betekent de maatregel dat alle gerechtelijke en administratieve beslissingen waarbij een uithuiszetting wordt bevolen, automatisch worden opgeschort. Het gewest installeerde een moratorium waardoor het voor schuldeisers voor een bepaalde tijd onmogelijk is om zich te verhalen op het vermogen van de schuldenaar. Het verbod wordt nu dus verlengd tot 31 augustus.

“Het is van essentieel belang om de huurders die het meest verzwakt zijn door de crisis te blijven beschermen. Door deze beschermingsmaatregel kunnen de betrokken huurders met name genieten van een zekere stabiliteit in afwachting van de toekenning van sociale bijstand of een herhuisvestingsoplossing”, aldus staatssecretaris Ben Hamou.